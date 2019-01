Advogados protestam em frente ao Fórum Trabalhista, na Barra Funda

A avenida Marquês de São Vicente foi totalmente bloqueada na manhã desta segunda-feira (21), no sentido centro, por causa de uma manifestação em frente ao Fórum Trabalhista, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Grupos de advogados, magistrados e servidores do Judiciário pedem pela permanência da Justiça do Trabalho, que passa por discussões para extinção pelo Governo Federal. O protesto faz parte do Ato Nacional em Defesa da Justiça do Trabalho, convocado pela Abrat (Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas).

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) realizou um bloqueio também na Praça Luiz Carlos Mesquita. Sendo assim, o motorista que chega da Ponte do Limão, na direção do centro, não consegue acessar a avenida Marquês de São Vicente.