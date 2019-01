VÍDEO: Membro da diretoria da Vai-Vai agride mulher durante ensaio no Anhembi

Um membro da diretoria da escola de samba Vai-Vai foi flagrado, na noite deste sábado (19), agredindo uma mulher durante o ensaio técnico da agremiação.

Em vídeo que circula no WhatsApp, é possível ver o homem, conhecido como Pepe, seguindo uma mulher que seria da harmonia da escola. Em seguida, ele a agarra pelos cabelos e dá sucessivos empurrões no meio de dezenas de pessoas que ensaiam no Sambódromo do Anhembi.

Nas imagens, é possível ver ainda outros participantes da Vai-Vai tentando impedir a agressão. O ensaio era aberto ao público, e o vídeo foi feito por quem assistia da arquibancada. Gritos de "Lei Maria da Penha" e "ridículo" são ouvidos ao fundo.

Outros integrantes da agremiação que repassaram as imagens pelo aplicativo de mensagem disseram que Pepe teria continuado com as agressões na dispersão do desfile.

A Vai-Vai se pronunciou sobre o caso em nota neste domingo (20). De acordo com o comunicado, a diretoria e o conselho da escola informam que já afastaram Pepe de todas as atividades da instituição. Eles afirmam também que não compactuam com "atos de violência e covardia contra uma componente e colaboradora". A Vai-Vai assegura que não vai admitir que acontecimentos "criminosos" como esse fiquem impunes.

Veja o momento da agressão: