Previsão do Tempo: calor e chuva marcam segunda-feira em São Paulo

A semana começa e o calor continua.

Nesta segunda-feira (21), a temperatura continua semelhante à do fim de semana: termômetros chegam a 31 graus, enquanto a mínima está prevista para 22 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

De acordo com o INMET, a manhã conta com algumas nuvens, que se mantêm até o fim do dia. De tarde, estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, chuvas isoladas.

Previsões da semana

O INMET prevê que o tempo abafado, nublado e chuvoso se mantenha durante toda a semana na capital paulista.

Na terça-feira (22), a máxima será de 32 graus, e a mínima cai para 19 graus.

Já na quarta (23) e na quinta (24), a mínima sobe para 23 graus, enquanto a máxima se mantém nos 32 graus.