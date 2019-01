São Paulo 465 anos: Ludmilla e Charlie Brown Jr. agitam aniversário da cidade

Na próxima sexta-feira, 25, São Paulo fica mais velha e completa 465 anos! As milhões de histórias que fazem parte dessa trajetória serão lembradas em um grande evento organizado pela prefeitura.

O Vale do Anhangabaú será palco dessa grande festa, que busca refletir a diversidade cultural da capital paulista.

E a programação está de fato diversa: funk, gospel, samba, rap, pop, MPB, punk e muito rock'n'roll vão animar os paulistanos no dia 25.

Programação mistureba cultural

A abertura do evento fica por conta do projeto RC na Veia, criado por Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, para homenagear o pai com hits da Jovem Guarda e outras canções de sua extensa carreira musical. No Anhangabaú, o show, marcado para o meio-dia, recebe como convidada especial a cantora Wanderléa.

O grupo de rap gospel Ao Cubo se apresenta às 14h ao lado dos sambistas do Art Popular.

A partir das 16h, Paulinho da Viola se apresenta ao lado de sua filha Beatriz Rabello. Fabiana Cozza e Rodrigo Campos também participam do show, que vai misturar samba e MPB.

Um pouco mais tarde, o aniversário da cidade será invadido por uma super homenagem à banda Charlie Brown Jr. Liderada por Alexandre Abrão, filho do vocalista da banda Chorão, o show traz grandes nomes do rock nacional, como Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Di Ferrero (NX Zero), Digão (Raimundos), Supla e Panda (La Raza), para relembrar grandes sucessos do grupo. “Tamo Aí na Atividade apresenta Charlie Brown Jr.” deve começar às 18h30.

Na sequência, às 20h30, Rael e Rashid, dois dos principais nomes do rap nacional, mesclam suas letras contestadoras com hits de Pabllo Vittar. “Coisas dessa vida” e “Uma chance” serão emendados com sucessos como “Corpo Sensual”.

Din din din, e Ludmilla vai ter, sim! Para encerrar a festa, o funk/pop da cantora Ludmilla rola a partir das 23h.

Grande estrutura

No maior estilo festival, o Vale do Anhangabaú contará com três palcos funcionando simultaneamente com diferentes estilos musicais.

Um dos palcos vai fazer a alegria dos fãs de black, com DJ Donna, Discopedia convida Seu Osvaldo e Batekoo convida KL Jay.

Já o segundo palco vai concentrar muita música eletrônica, com Gop Tun, Millos & Trepanado, ODD e Mamba Negra.

O terceiro palco traz brasilidades com festas como Primavera, te amo; Santo Fort; Pilantragi; Prato do dia e Desculpa qualquer coisa.

Vai ter ainda brinquedos infláveis, jogos de video game – como Just Dance – e um Twister desenvolvido para São Paulo.

Festa na cidade toda

E as atrações não estão restritas ao Vale.

Na rua XV de Novembro, haverá um pouco de cada coisa: show de forró, com o grupo Caiana; música gospel com Érika Morise; um reggae da Alma Djem; e o pagode do Inovasamba.

Para quem curte algo mais clássico, é só colar na Praça das Artes. O violoncelista e diretor de orquestra equatoriana de trajetória internacional Diego Carneiro vai interpretar as famosas danças da Suíte de Bach e as Bachianas Villa-Lobos.

Na zona norte, o Dead Fish se une a Deb Babilônia para um show no Centro Cultural da Juventude às 18h.

Na zona leste, a diversão será para as crianças, com atrações circenses lá no Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes. Os adultos podem curtir por lá a partir das 18h, com um show do grupo Sampa Crew.

Na zona oeste, a festa será na Casa de Cultura do Butantã a partir das 15h, com show do Clube do Balanço.

Ufa! E esses foram apenas os destaques. Confira a programação completa, com os horários e locais, aqui.