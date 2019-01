Previsão do Tempo: termômetros caem, mas domingo ainda será quente

O sol que marcou a última semana em São Paulo dá uma trégua, e os termômetros caem neste domingo (20).

De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a máxima fica na casa dos 28 graus. Já a mínima será de 20 graus.

O dia começa nublado, conforme o INMET. À tarde, como é comum no verão, haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, a chuva persiste com pancadas isoladas.