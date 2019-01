EUA e China conversam sobre explorar a Lua juntos

A Nasa anunciou, nesta sexta-feira (18), que agências espaciais americana e chinesa estão dialogando para explorar a Lua juntas.

No próximo dia 3 de janeiro, uma sonda da China vai pousar no lado oculto da Lua. A ideia da Nasa é estudar, com instrumento montado no satélite, a nuvem de poeira que será gerada pelo impacto do pouso.

Futuro na Lua

A intenção americana é enviar novas sondas (e até astronautas) à Lua, e a observação do pouso chinês pode ajudar a planejar as próximas missões de Washington.

Até 2026, a agência americana planeja criar uma estação na órbita lunar.