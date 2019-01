Xuxa gravará reality musical no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo

Após "The Wall", da Rede Globo, Canta Comigo, da Record, e propagandas publicitárias, o Estúdio e Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo, recebe agora gravações sob o comando da apresentadora Xuxa Meneghel e produção da Endemol Shine Brasil. É a disputa musical The Four Brasil, programa que tem estreia marcada para o dia 6 de fevereiro na Record TV.

O reality trata-se de um show de talento com formato original israelense. Na versão norte-americana, ele é apresentado pela cantora pop Fergie. O cenário possui grande estrutura para a plateia, jurados e palco de apresentações.