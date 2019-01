Previsão do Tempo: chuva não dá trégua em São Paulo neste sábado

O final de semana começa com muita chuva na cidade de São Paulo.

Neste sábado (19), o Instituto Nacional de Meteorologia prevê pancadas por todo o dia, de menor intensidade durante a manhã e maior à noite. Talvez seja melhor relaxar em casa neste fim de semana. Para quem tem planos, não esqueça de levar seu guarda-chuva.

A noite, além de fortes pancadas de chuva, conta com rajadas de vento, que também podem aparecer durante a tarde.

No entanto, o calor não vai sumir: a máxima prevista para o dia fica em torno dos 34 graus. A mínima, no entanto, é um pouco mais fria do que nos últimos dias nesta semana, ficando em 19 graus.