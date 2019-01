Incêndio de grandes proporções atinge prédio do Instituto do Coração, na região da Paulista

Um incêndio de grandes proporções atingiu o quinto andar do prédio do Instituto do Coração (InCor), na região da avenida Paulista, na manhã desta sexta-feira (18).

18 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para a avenida Doutor Eneas Carvalho de Aguiar, nº 44, mas não precisaram intervir.

Isso porque, segundo a corporação, o fogo foi controlado às 11h15 pela própria brigada de incêndio do hospital. O prédio foi evacuado.

Conforme informações iniciais, o quinto andar atende crianças. Não há vítimas.

De acordo com os bombeiros, o fogo começou na área externa do prédio em um motor de ar condicionado.

Por volta das 11h40, a corporação deu a ocorrência como finalizada.

Em nota, o InCor confirmou que o incêndio começou em uma torre de refrigeração próxima às cadeiras da área externa.

O Instituto garantiu que não houve nenhum ferido e o prédio está atendendo normalmente.

Cerca de 25 pacientes foram deslocados internamente em razão da fumaça e devem retornar em breve.

O InCor lembra que, em outubro de 2018, foi realizado um simulado de gerenciamento de riscos em parceria com os bombeiros, “o que tornou mais ágeis e eficientes as operações de hoje”, diz o texto.