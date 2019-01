Falha técnica atrasa transferências eletrônicas para contas da Caixa

Uma falha técnica nos sistemas da Caixa Econômica Federal atrasou algumas operações de Transferência Eletrônica Disponível (TED) ao longo desta sexta-feira (18). O banco informou que a situação já foi normalizada e esclareceu que nenhum recurso chegou a ser retirado indevidamente das contas dos correntistas.

O problema afetou clientes em todo o país. Segundo o banco, eventuais saldos negativos apurados em algumas contas foram momentâneos e podem ter sido provocados pela demora do crédito de operações TED para correntistas que tinham pagamentos agendados ou operações de débito automático cadastradas para hoje.

“A Caixa informa que alguns créditos em conta via TED foram processados com atraso, e já estão regularizados, sem prejuízo aos clientes”, informou o banco em nota. Apesar de assegurar que as operações foram normalizadas, a Caixa orientou clientes que ainda estiverem com problemas nas contas a procurar o banco, seja por telefone (0800-726-0101), seja nas agências a partir da próxima segunda-feira (21).

Desde a manhã desta sexta-feira, clientes da Caixa têm relatado, nas redes sociais, valores menores que o esperado nas contas-correntes. Alguns chegaram a classificar a situação de “sumiço” do dinheiro de TED creditadas nesta quinta (17) no fim do dia e que “desapareceram” hoje.