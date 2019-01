Estação Luz tem exame gratuito de glicemia e pressão no dia 21

Na segunda-feira (21), das 9h às 16h, quem passar pela Estação Luz da CPTM poderá realizar testes de glicemia e medir a pressão.

Os testes são gratuitos para todos os usuários da Estação, que atende as linhas 7-Rubi e 11-Coral.

O controle regular da pressão e da glicemia são importantes para prevenir tanto a hipertensão quanto o diabetes.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o diabetes atinge cerca de 8,9% dos brasileiros. A doença é uma disfunção crônica, dessa forma, o teste de glicemia é importante para monitorar e diagnosticar a enfermidade. Alguns dos sintomas são: perda de peso e sede em excesso.

Já a hipertensão acomete 25% dos brasileiros e é responsável por cerca de 300 mil mortes por ano no Brasil. Entre os principais sintomas estão: dores na cabeça, no peito, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza e visão embaçada. Assim como o diabetes, a doença não possui cura, mas pode ser tratada e controlada.

A iniciativa faz parte das ações de Saúde e Bem-estar realizadas em espaços da CPTM, que promovem, além do cuidado com a saúde de cada um, incentivos à leitura, arte, e manifestações culturais em geral, em parceria com artistas e outras instituições.