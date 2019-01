EMTU aumenta valor da passagem a partir deste domingo; confira novos preços

O preço das passagens dos ônibus da EMTU aumenta a partir deste domingo (20).

Segundo a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, o reajuste médio das tarifas é de 6,97%.

Os novos valores valem nas cinco regiões metropolitanas do Estado de São Paulo: Grande São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba / Litoral Norte.

Confira os novos preços:

A passagem dos trólebus e ônibus do Corredor Metropolitano ABD vai de R$ 4,30 para R$ 4,80.

Nas linhas que saem da Região Metropolitana com destino ao Terminal Sacomã, os valores variam de R$ 4,90 a R$ 7,20.

Em Rio Grande da Serra, os usuários da empresa Rigras passam a pagar R$ 6,75.

VEJA AQUI O VALOR PARA CADA LINHA DA EMTU.

Airport Bus Service

Os ônibus seletivos da Airport Bus Service, que fazem os percursos para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, vão custar R$ 52,20. Já os coletivos comuns da Airport Bus Service terão nova tarifa de R$ 6,45.

Integração

Na Região Metropolitana de São Paulo, o desconto da integração entre as linhas metropolitanas e o sistema metroferroviário (Metrô e trens da CPTM), no período de três horas, por meio BOM nos Trilhos (Cartão Metropolitano do Transporte) permanecerá em R$ 1,50.

Na Baixada Santista, a tarifa do VLT passa de R$ 4,20 para R$ 4,40.

Com informações do Diário do Transporte.