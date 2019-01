Em fuga, membro do PCC quebra braço de PM

Nesta sexta-feira, na Comunidade do Boi Malhado, um membro da facção criminosa PCC e procurado por múltiplos crimes agrediu um policial militar, fraturando seu braço.

O caso ocorreu durante uma ronda na região, durante a qual a equipe iniciou uma aproximação. O suspeito, ao perceber a movimentação da polícia, fugiu, escondendo-se em meio à comunidade. Ao ser localizado, o indivíduo resistiu à prisão, agredindo um dos policiais.

O PM sofreu uma fratura no braço, sendo socorrido no Centro Médico da Polícia Militar, e passa bem. Já o suspeito, após detido, alegou falsa identidade, sendo desmentido pela equipe do Setor de Investigação Geral da delegacia. Seu rosto e nome foram encontrados nos arquivos da polícia, que o identificou como um procurado pela Justiça pelos crimes de ocultação de cadáver, tráfico de entorpecentes e associação ao crime organizado, sendo possível integrante do PCC.

Um boletim de ocorrência foi feito no 13° Distrito.