Chuva traz inundações, queda de árvores e estado de alerta em SP

A chuva que se iniciou nesta tarde de sexta-feira (18), na capital paulista, já começa a causar problemas por toda a cidade.

Na subprefeitura do Ipiranga, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas alertou para um transbordamento no Ribeirão dos Meninos, na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul, às 17h10. A região se encontra em estado de alerta.

A Zona Sul, Sudeste e a Marginal Pinheiros estão em estado de atenção para alagamentos desde as dezesseis horas.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo também registrou um índice alto de acidentes e denúncias decorrentes da chuva. Em seu Twitter, contam: "Do início da chuva por volta das 16:30 até o momento, o Corpo de Bombeiros recebeu: 14 Chamados para inundações ou enchentes; 13 Chamados para quedas de árvores e 1 Chamado para queda de muro."

Segundo o CGE, "as chuvas continuam atuando com forte intensidade e lento deslocamento na Capital paulista, formadas pelo forte calor e a entrada da brisa marítima. Imagens do radar meteorológico mostram chuva forte na Zona Sul, nos bairros de Cidade Dutra, Capela do Socorro, Grajaú, Pedreira e Cidade Ademar. Nas próximas horas, novas áreas de chuva podem se formar em outras regiões da Capital paulista, mantendo o tempo instável".