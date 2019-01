Buraco na Barra Funda ocupa uma faixa de rua

Um buraco na rua do Bosque, esquina com a rua Boracéia, Barra Funda (zona oeste), assusta quem frequenta o local. A cratera começou a se abrir no início deste mês, e só piorou desde então, já ocupando uma faixa da rua.

“É bem no cruzamento das ruas, ao lado de um ponto de ônibus e perto do pronto-socorro”, conta o motorista que trabalha na região, Adilson Amorim, 53. “Complica a vida de todo mundo.”

“Começou pequeno, mas de tanto passar ônibus e caminhão ele aumentou”, explica o administrador Samuel Soares Sampaio, 49, que trabalha na loja em frente ao buraco. “Eu adotei esse buraco”, brinca, “Coloquei cone, liguei para saber quando vão arrumar… É perigoso porque muito idosos e crianças passam por aqui”, conta o administrador.

A Subprefeitura da Lapa informou em nota que realizará uma vistoria nos próximos dias para verificar qual intervenção será necessária para incluir os reparos na programação o quanto antes.