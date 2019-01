Polícia encontra animais exóticos contrabandeados dentro de encomenda dos Correios

A Polícia Ambiental de Salto, no interior de São Paulo, encontrou animais silvestres exóticos dentro de uma caixa enviada por Correios.

Os animais estavam embalados em diversos compartimentos, em condições nada adequadas para as espécies. O contrabando foi descoberto em conjunto com o IBAMA, no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de Indaiatuba.

Após a descoberta, os policiais foram até o endereço de entrega da encomenda, onde também encontraram oito serpentes silvestres exóticas.

Reprodução/Polícia Militar de São Paulo

A polícia Militar de São Paulo publicou em seu Twitter oficial um vídeo sobre o caso, com filmagens do momento da descoberta dos animais:

O IBAMA apreendeu os animais, cuja introdução no país é ilegal. Os responsáveis também receberam uma multa de R$ 3,4 mil reais.