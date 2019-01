Anac cancela registro de 10 aeronaves da Avianca

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou ontem que iniciou o processo para retirar 10 aeronaves Airbus A320 operadas pela Avianca do RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro). O pedido foi feito pela empresa de leasing dona das aeronaves, a GE Capital Aviation Services.

Com o cancelamento da licença, que pode ocorrer em até 5 dias úteis, a devolução das aeronaves é imediata, o que pode gerar impacto nos voos previstos para os próximos dias, segundo a agência.

Passageiros impactados por cancelamento de voo têm o direito ao reembolso integral do valor pago pela passagem; à reacomodação em voos da própria companhia ou de outra empresa ou à execução do serviço por outra modalidade de transporte. A comunicação do cancelamento deverá ser feita pela empresa aérea em até 72h do horário de partida do voo.

A Anac também recomenda aos passageiros que acompanhem a confirmação do voo pelos serviços disponíveis pela empresa aérea. Caso o passageiro compareça ao aeroporto por falha na prestação da informação, a empresa também deverá oferecer assistência material.

Na quarta-feira, a Aviaca, que está em processo de recuperação judicial, anunciou que vai cortar suas rotas para Santiago (Chile), Miami (EUA) e Nova York (EUA) a partir de 31 de março, o que deve afetar 40 mil clientes. A Avianca diz que já está entrando em contato com esses passageiros.