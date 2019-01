Volta às aulas: consumidor deve ficar atento à produtos piratas e sem selo do Inmetro

Quem vai comprar mochilas e estojos escolares precisa ficar de olho na pirataria. São dois tipos de ações que podem enganar o consumidor, alerta o presidente da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório (Abfiae), Sidnei Bergamaschi:

"Existe aquela pirataria que consiste em copiar o produto original do jeito que ele é, ou seja, copiar a estampa do personagem e o nome, fazer uma duplicada, um clone. E existe também aquela que consiste em distorcer um pouco as cores, fazer uma adaptação do nome, mudar um pouquinho e tentar vender como o personagem original", diz.

Leia mais:

Prédio de universidade francesa explode e deixa três feridos; veja vídeo

Tarifa de embarque em aeroportos brasileiros ficará mais cara; veja os valores

Em lojas populares, há, por exemplo, produtos com estampas que imitam a linha "Frozen", da Disney, e outros personagens que fazem sucesso entre as crianças, como os dos desenhos "Patrulha Canina" ("Pet Heroes") e "Show da Luna" ("O Mundo de Luli"). Os "clones" chegam a custar metade do preço dos produtos licenciados.

E o problema não é só a falta de licenciamento. "Esses produtos podem não ter uma origem garantida, um atributo de qualidade, ele pode não ter uma durabilidade adequada", alerta Bergamaschi.

Alguns itens, que podem ser até mais perigosos para as crianças, como massinha e tinta, precisam ainda passar por uma série de testes e ter selo do Inmetro. "Com essa faixa de idade de alunos do maternal, do jardim, que lida muito com esses materiais, é preciso tomar muito cuidado com as alergias e até com intoxicação com metal pesado", diz o presidente do órgão, Carlos Augusto de Azevedo.

Lista de produtos que precisam ter selo do Inmetro