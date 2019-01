Policiais prendem suspeito de ter participado de ataque a Martha Rocha

Policiais militares prenderam um dos suspeitos de ter participado, no último domingo, 13, do ataque à deputada estadual e delegada Martha Rocha (PDT). Segundo a Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu na noite dessa quarta-feira, 16, na região de Brás de Pina, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações da PM, policiais foram ao local para averiguar informações sobre um carro que tinha sido roubado e abandonado por criminosos na Estrada do Quitungo. Os agentes localizaram os suspeitos de roubar o veículo e houve uma troca de tiros.

Durante o confronto, segundo a PM, um homem morreu ao tentar explodir uma granada. Mais três pessoas foram presas no local. Uma delas confessou a participação no ataque a Martha Rocha.

A Polícia Civil trata o ataque como tentativa de latrocínio, já que, segundo a investigação, os criminosos queriam assaltar o carro da deputada e, no momento do crime, balearam o motorista dela.