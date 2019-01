São Paulo tem mais de 10 regiões em estado de alerta para alagamentos, segundo CGE

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas alertou em seu site oficial para regiões paulistanas em estado de atenção nesta quinta-feira, 17. Com fortes chuvas se formando no final da tarde, as áreas em risco de alagamento aumentaram.

Confira a lista abaixo:

Novo estado de atenção para alagamentos

Centro, às 17h24

Marginal Tietê, às 17h24

Zona Norte, às 17h24

Zona Oeste, às 17h24

Permanece em estado de atenção para alagamentos

Marginal Pinheiros, desde às 16h38

Campo Limpo, Zona Sul, desde às 16h38

M Boi Mirim, Zona Sul, desde às 16h38

Santo Amaro, Zona Sul, desde às 16h38

Cidade Ademar, Zona Sul, desde às 16h38

Butantã, Zona Oeste, desde às 16h38

O CGE também forneceu uma justificativa para a tempestade que acometeu a cidade nesta quinta-feira, e alertou para a possibilidade de queda de granizo e formação de zonas alagadas.

De acordo com o site, "as áreas de instabilidade formadas pelo forte calor com a alta disponibilidade de umidade na atmosfera, continuam atuando com forte intensidade na Capital paulista, nos bairros de Jardim Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo. Imagens do radar meteorológico confirmam precipitação moderada também no Centro e na Casa Verde e Santana, na Zona Norte. Essas chuvas tem lento deslocamento e potencial para rajadas de vento, queda de granizo e formação de alagamentos."

Confira abaixo dicas do CGE para proteger-se em caso de alagamento:

– Evite transitar em ruas alagadas;

– Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

– Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

– Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

– Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

– Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 1188 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.