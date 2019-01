Prefeitura de São Paulo amplia postos de parcelamento de multas de trânsito

O motorista que quiser parcelar sua multa de trânsito da cidade de São Paulo ganhou mais quatro locais para ir fechar o serviço.

Além do posto do DSV (Departamento de Operação do Sistema Viário) do Bom Retiro (avenida do Estado, 900, centro), os interessados agora podem ir fazer o parcelamento do débito em até 12 vezes no cartão de crédito nas unidades do Detran Aricanduva (Shopping Aricanduva, avenida Aricanduva, 5.555, zona leste) e Guarapiranga (Shopping Fiesta, avenida Guarapiranga, 752, zona sul), além das subprefeituras de Santana/Tucuruvi (avenida Tucuruvi, 808, zona norte), M’Boi Mirim (avenida Guarapiranga, 1.695, zona sul) e Aricanduva (rua Atucuri, 699, zona leste).

Para parcelar a multa, o interessado precisa ir pessoalmente a um desses locais com o número do Renavam do veículo e o cartão de crédito, além de um documento pessoal.

As três empresas que oferecem o parcelamento de multas emitidas na cidade de São Paulo – Zignet, Zapay Pagamentos e Datalink – operam o parcelamento por meio das bandeiras Mastercard, Visa e Elo. Taxas e custos do financiamento ficam a cargo das empresas.