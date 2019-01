Prefeitura de SP abre matrículas para turmas de EJA; veja como se inscrever

Pensando em voltar a estudar? Conhece alguém que está? Então esse é o momento!

A rede municipal de ensino de São Paulo está com as matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com início neste ano.

São mais de 200 instituições de ensino, em todas as regiões da cidade, que oferecem essa modalidade de ensino. O atendimento é válido para adultos e jovens acima de 15 anos que não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) na idade convencional.

Para se matricular, é só ir até a unidade educacional escolhida com o RG, duas fotos 3×4 e o comprovante de endereço.

Quem já cursou parte do Fundamental anteriormente pode continuar de onde parou. Para isso, deve levar o histórico escolar ou, se não tiver acesso ao documento, precisa fazer uma prova de classificação.

As aulas começam no dia 4 de fevereiro.

Opções

Nem todo mundo sabe, mas o EJA se divide em algumas categorias: Regular, Modular ou aliado à qualificação profissional. Nas três opções, o curso é presencial e dura quatro anos.

Entenda cada modalidade:

O EJA Regular é feito no período noturno, nos cinco dias da semana, durante 4 horas diárias. A formação é dividida em quatro etapas: Alfabetização (dois semestres), Básica (dois semestres), Complementar (dois semestres) e Final (dois semestres). Cada etapa tem duração de 200 dias letivos.

Já o EJA Modular apresenta uma adequação dos componentes curriculares obrigatórios que são organizados em quatro módulos de 50 dias letivos e também em atividades de enriquecimento curricular. Os módulos são independentes, não sequenciais e se desenvolvem em encontros de 2h15, cinco vezes por semana, além de atividades optativas, com duração de 1h30, para enriquecimento curricular.

No caso dos CIEJAs (Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos), o atendimento ocorre em três períodos (manhã, tarde e noite) em até seis turnos diários. Os encontros acontecem cinco vezes por semana e possuem 2h15 de duração. O curso é estruturado em quatro módulos, com duração de um ano cada. A formação articula em seu Projeto Político Pedagógico o currículo do Ensino Fundamental e qualificação profissional inicial.

Confira aqui a lista de escolas que oferecem a EJA.