Museu Nacional inaugura primeira exposição após incêndio

Quatro meses depois do incêndio no Museu Nacional, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, a equipe da instituição inaugura nesta quinta-feira (17) a primeira exposição.

As obras serão expostas no prédio da Casa da Moeda, espaço que foi a antiga sede do museu.

O público vai encontrar fósseis de 80 milhões de anos encontrados na Antártida, durante uma expedição dos pesquisadores do museu nos últimos dois anos.

O diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner, afirmou que o museu continua investindo em pesquisa para a população.

Na exposição, será possível, por exemplo, observar uma réplica dos ossos de um réptil marinho, o extinto Plesiossauro ou um fragmento do Pterossauro.

Os achados paleontológicos nunca mostrados antes ao público estão em exposição.