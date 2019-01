Linha 15-Prata do Metrô tem operação prejudicada por falha de equipamento

A linha 15-Prata do Metrô de São Paulo opera com velocidade reduzida nesta quinta-feira (17) desde o início das operações, às 4h40. De acordo com a companhia, o problema é causado por uma falha de equipamento entre as estações Oratório e São Lucas.

A falha, porém, não pode ser solucionada pela equipe de manutenção do Metrô porque o equipamento está na garantia e é de responsabilidade do Consórcio Expresso Monotrilho Leste.

A empresa estatal afirma que aguarda os responsáveis pela obra atuarem para normalizar a situação. O problema foi detectado na madrugada, antes do início das operações.

Integral

Essa é a primeira semana que a linha 15-Prata opera com todas as estações abertas funcionando em horário integral – das 4h40 à 0h de domingo à sexta e das 4h40 à 1h aos sábados.