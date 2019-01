IPVA 2019: carros com placa final 8 tem até esta sexta para pagar com desconto

Os proprietários de carro com placas final 8 têm até esta sexta-feira (dia 18) para fazer o pagamento integral com o desconto de 3% ou parcelamento em três vezes do IPVA 2019 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Para efetuar o pagamento, o proprietário tem várias opções. A primeira é se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor).

Outra alternativa é pagar pelos terminais de autoatendimento, os guichês de caixa, pela internet ou débito agendado e em casas lotéricas.

Neste ano, é possível ainda quitar o IPVA 2019 com cartão de crédito. Os interessados precisam comparecer a um dos endereços de atendimento das empresas credenciadas com o RENAVAM e realizar o pagamento do imposto por meio das máquinas de POS (Ponto de Venda, do inglês Point of Sale).

As empresas têm autonomia para definir o número de parcelas e adequar a melhor negociação com o contribuinte.

Para consultar os locais credenciados e seus endereços, acesse aqui.

Calendário de vencimento do IPVA 2019

Reprodução/Secretaria da Fazenda

