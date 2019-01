Obras alteram funcionamento de linhas da CPTM no fim de semana

Nos dias 19 e 20 de janeiro, algumas linhas da CPTM terão seu funcionamento alterado devido a realização de obras ao longo do trajeto. A companhia de trens publicou informações sobre os horários e trechos em que ocorrerão as alterações.

Confira a lista para ver se seus planos serão afetados:

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Domingo: das 4h à meia-noite, serão executados serviços nos equipamentos de via permanente nas imediações da Estação Jaraguá. O intervalo médio entre os trens será de 24 minutos entre as estações Luz e Francisco Morato.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Domingo: das 4h à meia-noite, haverá intervenções no sistema de rede aérea entre as estações Barueri e Itapevi. Das 8h às 19h, os serviços estarão concentrados nos equipamentos de via permanente, entre as estações Presidente Altino e Osasco. O intervalo médio entre os trens será de 16 minutos de Júlio Prestes a Barueri e de 32 minutos de Barueri a Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Sábado: das 20h até o fim da operação comercial, devido às intervenções no sistema de sinalização, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. O usuário que desejar prosseguir viagem deverá utilizar a Linha 8-Diamante. Também haverá obras de modernização dos equipamentos de via permanente entre as estações Berrini e Morumbi. O intervalo médio entre os trens será de 22 minutos entre Presidente Altino e Grajaú.

Domingo: das 6h à meia-noite, haverá obras de modernização do sistema de rede aérea e de equipamentos de via permanente entre as estações Jurubatuba e Grajaú. Das 8h às 19h, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco para serviços nos equipamentos de via permanente. Neste período, o usuário que desejar prosseguir viagem deverá utilizar a Linha 8-Diamante.

O intervalo médio entre os trens será o seguinte:

Das 6h às 8h: 11 minutos de Osasco a Jurubatuba e 22 minutos de Jurubatuba a Grajaú.

Das 8h às 19h: 22 minutos entre Presidente Altino e Grajaú.

Das 19h à meia-noite: 11 minutos de Osasco a Jurubatuba e 22 minutos de Jurubatuba a Grajaú.

Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra)

Domingo: das 8h às 16h30, os trabalhos serão executados no sistema de rede aérea entre as estações São Caetano do Sul “Prefeito Walter Braido” e Utinga. O intervalo médio entre os trens será de 26 minutos de Brás a Rio Grande da Serra.

Linha 11-Coral (Luz – Guaianases)

Domingo: das 4h à meia-noite, as obras de modernização ocorrerão no sistema de rede aérea entre as estações Corinthians-Itaquera e Guaianases. O intervalo médio será de 15 minutos de Luz a Brás e de 30 minutos de Brás a Guaianases.

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases – Estudantes)

Domingo: das 4h à meia-noite, também haverá obras de modernização do sistema de rede aérea entre as estações Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos. O intervalo médio dos trens será de 22 minutos entre Guaianases e Estudantes.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Domingo: das 4h à meia-noite, em decorrência de serviços nos equipamentos de via permanente, entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, o intervalo médio entre os trens será de 25 minutos em toda a linha.