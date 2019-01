Fazenda no interior de São Paulo tinha 30 armas de fogo

Os policiais militares que investigavam denúncia de um plano para invadir e assaltar uma fazenda em Tupi Paulista, região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, quase não acreditou quando descobriu que o proprietário da fazenda tinha nada menos do que 30 armas de fogo em casa.

Tudo começou com uma denúncia anônima de que uma quadrilha estaria se preparando para invadir uma fazenda para roubar as armas que o dono tinha. Na fazenda, a moradora confirmou que guardava algumas armas do seu marido, já falecido.

Durante a revista, os policiais acharam 12 garruchas, 11 espingardas, cinco revolveres, duas carabinas, todas em bom estado de funcionamento, além de munições de diversos calibres.

Todas as armas foram apreendidas e a dona vai responder por posse irregular de arma de fogo.