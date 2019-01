Candidatos já podem consultar no site e nas unidades das Etecs o resultado do vestibulinho. A matrícula deve ser feita entre esta quinta e sexta-feira. As vagas que não forem preenchidas serão ofertadas na 2ª chamada, a ser divulgada na segunda-feira.

A lista de classificação e os documentos para a matrícula estão disponíveis no site www.vestibulinhoetec.com.br.