Bandidos explodem bomba no metrô de Fortaleza; onda de violência no Ceará chega ao 16º dia

Uma bomba explodiu em uma estação de metrô de Fortaleza na madrugada desta quinta-feira (17), no 16º dia da onda de violência no Estado do Ceará. O artefato estava em um poste da estação Couto Fernandes da linha Sul (3-Vermelha) quando foi acionado pelos criminosos, por volta das 3h30.

A ocorrência foi atendida por equipes da Força Nacional e da Polícia Militar. Nesta manhã, as estações ficaram fechadas, sem previsão para funcionamento em operação normal.

Mais cedo, na noite de quarta-feira (16), dois homens tentaram derrubar uma ponte com explosivos. A ação deixou ferros da estrutura à mostra. Eles fugiram em seguida e ninguém ficou ferido.

Horas depois, por volta da 1h, uma agência do Banco do Brasil foi alvo de tiros de criminosos, que ainda incendiaram o local.

Desde o início do ano, foram mais de 226 atentados foram registrados em, pelo menos, 52 municípios cearenses. Até o momento, 383 foram detidas por envolvimento nos atos criminosos.