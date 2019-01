Bom Prato: comida aprovada pelo chef, a R$ 1

“Fantástico!” Foi a palavra que o chef Maurício Ganzarolli usou para descrever o almoço no restaurante popular Bom Prato. Convidado pelo Metro Jornal para experimentar o serviço do programa em uma das unidades localizada no Brás (centro), Ganzarolli, chef há seis anos do restaurante Bananeira (zona sul) – que traz releituras de clássicos regionais em um ambiente com clima de praia –, aprovou a refeição, que custa R$ 1, e afirmou que superou suas expectativas.

A proposta de provar uma experiência diferente animou o chef, que se aventurou a conhecer o local. “Assim que cheguei fui lavar as mãos e vi que a cozinha é bem limpa e organizada. Os equipamentos são bons também”, comentou Ganzarolli. “É difícil manter o local arrumado com esse nível de produção, tendo que servir cerca de 2 mil refeições por dia, estão de parabéns.”

Foto: André Porto/ Metro

Além de exaltar o ambiente de trabalho, o chef se deliciou com a tradicional feijoada servida às quartas-feiras. Ele conta que às vezes tem muitas opções, mas que prefere o tradicional prato. “Feijoada, dá pra ser?”, brincou ao comentar sobre as alternativas. E foi avaliando o prato principal: “Arroz no ponto. O tempero do feijão está muito bom. Nota dez”.

Aprovados o ambiente e o sabor do almoço, o chef ainda elogiou a iniciativa. “Atender a população que precisa com essa causa social é incrível”, afirmou.

O programa Bom Prato

Foi criado há 18 anos pelo governo estadual para oferecer à população de baixa renda refeições saudáveis a custo acessível. São 57 unidades no estado, sendo 22 na capital. Clique aqui para ver a lista de restaurantes em São Paulo.