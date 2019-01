Atentado com carro-bomba em Bogotá mata ao menos 8

A explosão de um carro-bomba matou pelo menos oito pessoas e feriu outras 38 em Bogotá, capital da Colômbia, na manhã desta quinta-feira (17). O ataque ocorreu por volta de 9h30 (horário local), em frente à Escola de Polícia General Santander.

Segundo o jornal El Tiempo, um homem chegou até a portaria da escola e, ao ser detido nos controles de segurança, acelerou o veículo até bater contra uma parede. O automóvel explodiu, matando o motorista e ao menos outras sete pessoas.

A explosão ocorreu na Academia-Geral de Polícia de Santander, sul de Bogotá. / Reprodução/Twitter

LEIA MAIS:

STF suspende investigação sobre Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro

O ataque ocorreu pouco depois de uma cerimônia de promoção de generais. "Estou retornando imediatamente a Bogotá com a cúpula militar ante o miserável ato terrorista cometido na Escola General Santander contra nossos policiais", escreveu no Twitter o presidente da Colômbia, Iván Duque, que tomou posse em agosto passado.

O país conviveu durante anos com atentados cometidos por narcotraficantes e guerrilhas, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que hoje são um partido político dentro da lei. Nos últimos anos, no entanto, ganhou corpo o conflito entre Bogotá e o Exército de Libertação Nacional (ELN), maior guerrilha ativa do país. O atentado desta quinta ainda não foi reivindicado.