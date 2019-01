A Prefeitura de São Paulo afirmou ontem que espera até o fim de fevereiro concluir as vistorias emergenciais em 73 pontes e viadutos. Das 11 estruturas já inspecionadas, oito vão precisar de obras de reparo. Ontem, técnicos aplicaram concreto na viga do viaduto que cedeu há dois meses na marginal Pinheiros. As obras de reparo no elevado devem durar, pelo menos, mais quatro meses.