USP é 15ª melhor universidade em país emergente e melhor do Brasil, segundo ranking britânico

A Universidade de São Paulo (USP) figurou como a instituição de Ensino Superior brasileira de mais alta colocação no ranking “Emerging Economies Rankings 2019”, divulgado nesta terça-feira (15) pela consultoria britânica de educação Times Higher Education.

O ranking classifica 442 universidades de 43 países emergentes. As instituições chinesas dominaram a lista, com sete das dez melhores. O pódio ficou com a Universidade de Tsinghua (1ª), Universidade de Beijing (2ª) e a Universidade de Zhejiang (3ª).

36 universidades brasileiras entraram na classificação, sendo as mais bem colocadas a USP, em 15º lugar, a Universidade Estadual de Campinas em 40º, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 73º e a Universidade Federal de São Paulo em 97º.

Além das universidades brasileiras, foram avaliadas instituições da Argentina, do México, Chile, Colômbia e Peru.

A classificação usa os mesmos 13 indicadores de desempenho da classificação mundial da Times Higher Education, adaptados para as nações do bloco. Os indicadores são, entre outros, ambiente de ensino, inovação, internacionalização, pesquisa e citações.