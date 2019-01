Planetário em Santo André abre à noite para eclipse lunar total

O planetário da Sabina Escola Parque do Conhecimento de Santo André promove na noite de domingo para segunda um grande acampamento para quem quiser acompanhar o eclipse lunar total que acontece na data.

Quem comparecer, além de observar o fenômeno, terá a oportunidade de esclarecer dúvidas com os profissionais do planetário e também utilizar os binóculos e telescópios do espaço para reconhecimento dos outros astros que estarão visíveis na noite do eclipse.

O evento de observação noturna tem início às 23h do domingo (20) e termina às 5h da segunda-feira (21). O ingresso custa R$ 10. A observação será na área externa da Sabina, onde fica o NOC (Núcleo de Observação do Céu).

De acordo com o professor Marcos Calil, coordenador científico do planetário, trata-se de um eclipse lunar total, que acontece quando a Lua fica completamente imersa na sombra da Terra. “Às 2h41 começará o eclipse lunar total, tendo o seu auge às 3h13. Esse será o grande momento do evento”, explicou Calil.

De acordo com ele, no início do evento será possível visualizar também aglomerados estelares, nebulosa e diversas constelações como Cruzeiro do Sul, Órion com suas “Três Marias”, entre outras. Durante a madrugada, também será possível aproveitar a oportunidade de observar os planetas Júpiter e Vênus. Esta será a primeira vez que o parque abre durante a noite para observação.

A Sabina fica na rua Juquiá, 135, bairro Paraíso. Mais informações pelo 4422-2000.