PF prende suspeito de assassinar líderes do PCC

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (16), um dos acusados de ter matado Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, dois líderes do PCC.

Jefte Ferreira dos Santos estava foragido e foi preso em uma casa de praia, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo.

Neste momento, ele está na Superintendência da Polícia Federal, aqui na capital.

Com Jefte, a PF apreendeu diversos celulares.

Gegê e Paca foram mortos em fevereiro do ano passado, no Ceará, acusados por outros membros do PCC de terem desviado dinheiro da facção.