Jovem é morto ao defender a mãe de assalto no Rio

Um jovem de 22 anos morreu, na noite desta terça-feira (15), após ser baleado durante um assalto ao mercadinho da família, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Matheus dos Santos Lessa foi atingido por tiros na mão e no pescoço ao tentar defender a mãe dos criminosos.

A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Rocha Faria, mas não resistiu aos ferimentos.

LEIA MAIS:

Obras de enterramento de fios na Vila Olímpia põem pedestres em risco

‘Acabou a reforma no governo’, diz Covas

De acordo com testemunhas, dois bandidos participaram do crime, que aconteceu por volta das oito horas da noite, na rua Francisco Furtado, em Barra de Guaratiba.

Eles fugiram em um carro, que não teve a placa anotada.

No momento do crime, o estudante de Psicologia ajudava os pais trabalhando como caixa no estabelecimento.

A Delegacia de Homicídios do Rio tenta localizar imagens de circuitos de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos.