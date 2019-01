Incêndio destrói indústria química às margens da Fernão Dias

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta quarta-feira (16), uma indústria química que fica bem próxima da rodovia Fernão Dias, na passagem por Atibaia.

O caso ocorreu no sentido de São Paulo, na altura do km 46. As chamas começaram por volta das 6h e até só foram completamente contidas por volta das 12h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e está em fase de rescaldo.

Ainda não há informações sobre as causas.

A rodovia Fernão Dias está com boas condições para o motorista na região do km 46, nos dois sentidos.