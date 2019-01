Homem pula de avião que o deportaria da Itália para o Egito

Um cidadão egípcio provocou caos no Aeroporto de Malpensa, nos arredores de Milão, após fugir do avião que o deportaria nesta terça-feira (15).

Por volta de 19h30 (horário local), o homem, identificado apenas pelas iniciais "E.E.", de 30 anos, pulou da porta posterior da aeronave durante o embarque e começou a correr pela pista. Ele ainda não foi encontrado.

O egípcio havia chegado em Malpensa no último domingo (13), em um voo proveniente de Dakar, no Senegal, e continuaria viagem rumo ao Cairo, no Egito, mas foi interceptado em um controle da Polícia de Estado da Itália.

Como o homem não tinha documentos, os agentes iniciaram os procedimentos para deportá-lo no primeiro voo disponível para Dakar, que decolaria nesta terça-feira. Ele entrou no avião da Air Italy pela porta dianteira e percorreu toda a aeronave, até a saída traseira.

Quando a equipe de bordo removeu a escada de embarque, o egípcio aproveitou um momento de distração dos tripulantes e pulou pela porta. As autoridades suspenderam imediatamente as operações em Malpensa e direcionaram os voos para aeroportos vizinhos.

Uma hora depois, uma pista, a 35L, foi reaberta, mas o homem continua desaparecido. "Estou acompanhando a situação e tenho certeza que o extracomunitário será encontrado rapidamente. Ele será expulso imediatamente", prometeu o ministro do Interior Matteo Salvini.