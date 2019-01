Cratera assusta moradores na av. Lins de Vasconcelos

Já faz tempo que a aposentada Lurdes Maria Alves, moradora há 70 anos do bairro do Cambuci (centro), presencia o caos que o buraco na avenida Lins de Vasconcelos, na altura do número 155, causa na vida de quem frequenta a região. “Eles mexem, mexem, mexem, e continua assim, só piora”, conta Lurdes.

Segundo frequentadores do bairro, este problema não é novo. Há alguns anos começou com um pequeno buraco, que não foi consertado direito e acabou cedendo novamente. “Pelo menos uma vez por ano ele abre de novo, e cada vez maior”, conta o comerciante da região José Queiroz, de 57 anos. “Eles falam que estão estudando o problema, mas enquanto isso a gente sofre.”

“Ele voltou a aparecer há uns dois meses, mas está abandonado desde dezembro”, afirma Eduardo Pereira, 65, comerciante há 16 anos na região. “Estão em análise eterna”, lamenta.

É uma situação preocupante para quem frequenta o bairro. Além de prejudicar o intenso tráfego de carros e ônibus na avenida, o buraco, que já ocupa quase duas pistas, traz problemas de segurança e saúde. “Já presenciei um acidente aqui, uma moça caiu e se machucou”, conta Queiroz. “Além disso, ele enche de água com as chuvas e está juntando lixo e insetos.”

E quem vai tapar esse buraco?

A Subprefeitura da Sé afirmou em nota que o problema está sendo causado pelo lançamento de esgoto irregular em galerias pluviais. A equipe da subprefeitura está analisando a tubulação para acabar com as ligações irregulares e sanar o vazamento, para que o problema não se repita e o asfalto seja refeito.