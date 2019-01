Usuário pode consultar online situação do Bilhete Único

A SPTrans disponibilizou, nesta quarta-feira (16), uma ferramenta para consulta online da situação do Bilhete Único para todos os usuários.

A ferramenta permite verificar o tipo de cartão que possui (vale-transporte, comum, estudante, idoso, etc.), sua validade e data da emissão. O usuário também tem acesso ao status do Bilhete Único, que pode ser ativo ou inativo. No segundo caso, o cartão pode estar danificado, ter sido cancelado ou bloqueado neste caso, site informa o motivo, oferece soluções e redireciona o usuário à página correspondente.

Para consultar as informações, basta acessar o endereço www.sptrans.com.br e clicar no banner “Consulte a Situação do Seu Bilhete Único”. É preciso digitar o número do cartão ou, na falta deste, o número do CPF.

Ferramenta online oferece ao usuário consulta rápida do status de seu cartão. / Reprodução/SPTrans

Não possui o Bilhete Único? Para obtê-lo, é necessário preencher o cadastro neste endereço, enviar uma foto digitalizada tamanho 3 x 4 recente e se dirigir a um dos locais de atendimento para retirar o cartão, apresentando documento oficial com foto.