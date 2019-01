Caminhão do Serasa chega a Guarulhos com serviços gratuitos

O Caminhão Itinerante do Serasa chegou a Guarulhos para atender os mais de 482 mil inadimplentes da região.

Até o dia 19 de janeiro, quem passar pela praça Getúlio Vargas, no centro, vai poder negociar dívidas atrasadas, consultar o CPF, entender a pontuação do Serasa Score e também simular ou contratar empréstimos. Tudo isso de forma gratuita.

O Serasa tem parceria com 9 empresas – entre bancos, cartões de crédito e operadoras de telefone e TV -, que podem gerar um boleto para você sair de lá com uma dívida que cabe no bolso – e o nome limpo. Nomes como Ipanema, Tribanco, Porto Seguro, Itaú, Claro, NET e Vivo estão na lista.

Para participar, é só aparecer no endereço com o CPF em mãos.

E se você não é morador da cidade, não tem problema. Se estiver trabalhando ou de passagem por lá, também pode usar os serviços.

SERVIÇO

Serasa Itinerante – Guarulhos

Data: Até 19 de janeiro

Horário: 8h às 18h

Local: Praça Getúlio Vargas – avenida Tiradentes, s/n – Centro – Guarulhos – SP

Próximos destinos

O caminhão já passou por São Paulo e Osasco. Os próximos destinos são: São José dos Campos, Jundiaí, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Curitiba, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, Pelotas, Chapecó, Foz do Iguaçú, Maringá, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Palmas, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Campina Grande, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Santos.

Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br