Bom Prato de São Bernardo espera receber 44 mil pessoas por mês

Foi inaugurada na terça-feira (15) a primeira unidade de São Bernardo do restaurante Bom Prato, mantido pelo governo estadual. A expectativa é de que 44 mil pessoas sejam atendidas por mês no local. O equipamento vem com diferencial de servir também jantar a R$ 1 além do almoço ao mesmo preço, e café da manhã a R$ 0,50.

No primeiro dia de operação, a refeição foi servida gratuitamente, o que gerou enorme fila na rua Nicolau Filizola, Centro, onde fica instalado (ao lado do Poupatempo). Foram disponibilizadas 1,5 mil refeições, total que deve ser distribuído todos os dias no almoço. A previsão do estado é oferecer ainda, diariamente, 300 cafés da manhã e 300 refeições noturnas, podendo chegar a 800 futuramente.

O restaurante funcionará de segunda à sexta-feira, das 7h às 9h, no café da manhã, a partir das 11h até o término da cota diária, durante o almoço, e das 17h30 às 18h30, no jantar. Crianças com até seis anos não pagam.

O estado investiu R$ 2,2 milhões no posto, sendo R$ 1 milhão para a reforma do prédio e equipamentos, além de R$ 1,2 milhão para custeio de refeições nos primeiros 200 dias. A contrapartida da prefeitura foi R$ 1,9 milhão, sendo R$ 1,6 milhão em investimentos nas obras e R$ 313 mil no custeio das refeições.

Será o segundo equipamento no ABC. Até então, o único posto estadual na região era o Bom Prato de Santo André, inaugurado em 2002. Durante o evento de abertura, o prefeito Orlando Morando (PSDB) pediu ao governador João Doria (PSDB) uma segunda unidade para a cidade na região do Alvarenga. Doria disse que já autorizou estudos para o projeto.