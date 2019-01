Bolsa fecha em ligeira alta e dólar chega a R$ 3,73

O Ibovespa, o principal índice das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, fechou o pregão desta quarta-feira (16) aos 94.393 pontos, uma ligeira alta de 0,36%. O recorde do índice foi registrado na segunda-feira (14), aos 94.474 pontos.

As ações que mais valorizaram foram as da Cosan ON (4,9%), da Suzano Papel (4,4%), e da JBS ON (4,2%). As maiores quedas ficaram por conta da Forja Taurus (-21,24%), Log Com (-3,52%), e Cielo ON (-2,48%).

O dólar subiu pelo segundo dia seguido e chegou a R$ 3,73 no fechamento do dia, uma alta de 0,23%. O euro encerrou o dia financeiro cotado a R$ 4,25, elevação de 0,22%.