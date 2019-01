Sequestro relâmpago em frente a estação do Metrô acaba com morte de suspeito em tiroteio

Um sequestro relâmpago terminou com tiroteio com a PM (Polícia Militar), um adolescente morto e outro apreendido na noite de segunda-feira (14), em frente à estação Vila das Belezas da linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul de São Paulo.

Segundo a polícia, por volta das 21h30, dois bandidos armados foram assaltar a jovem Barbara Suellen de Assis, de 25 anos, na porta de sua casa com o irmão. Ela foi levada como refém dentro do próprio carro – o parente conseguiu fugir e acionou a PM.

Em outro carro, com um amigo, o familiar seguiu o carro roubado e o apontou para uma viatura, que iniciou uma perseguição. A fuga terminou quando os criminosos bateram em um carro e um ônibus, iniciando uma troca de tiros com os policiais.

Um dos adolescentes envolvido no assalto foi baleado e morreu no local. O outro que tem 16 anos, e dirigia o carro, foi preso em flagrante. A vítima saiu ilesa e o caso foi registrado no 89º DP (Portal Do Morumbi).