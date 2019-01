São Caetano: Obras de revitalização do Bosque do Povo são paralisadas

As obras de revitalização do Parque Municipal José Alves dos Reis, conhecido como Bosque do Povo, em São Caetano, estão paradas e sem previsão de término. A área de lazer da Vila São José foi fechada para intervenções em setembro. Mas, de acordo com funcionários e vizinhos do parque, não se vê trabalhadores por lá há pelo menos um mês e meio.

De acordo com uma funcionária, o motivo da interrupção foi a realocação dos servidores da prefeitura para obras mais urgentes no município, como em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e escolas. Ainda segundo ela, uma nova licitação está sendo feita para dar continuidade à reforma.

O parque de 27 mil metros quadrados conta com duas quadras poliesportivas, pista de cooper, playground, pesqueiro, além de outros equipamentos. A reportagem do Metro Jornal encontrou o local degradado, com sujeira no chão e estruturas danificadas na sexta-feira passada.

Rodrigo Pinto

Segundo a funcionária ouvida pela reportagem, entre as reformas da revitalização estão a manutenção das quadras e da parte elétrica, construção de banheiros para deficientes, novos brinquedos, além de outros reparos.

Com as obras, o acesso à Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Irineu da Silva, que fica dentro das imediações do parque, é dificultado. “O que eu acho ruim mesmo é ter que dar a volta para ir à escola. Muitas mães estão reclamando disso também”, conta Alessandra Nobre, 37 anos, decoradora de eventos, cuja filha estuda na Emei. “Depois das férias, provavelmente vou ter que continuar dando a volta”, desabafa a moradora da região.

O técnico em telecomunicação Edson Novaes Costa, 45, morador de Diadema, trabalha ao lado do parque. “Eu estou vendo pouco movimento esses dias, ninguém trabalhando. É uma pena, porque é um equipamento grande e que está fechado desde antes das férias.”

Uma das atrações do parque, o Pesqueiro Municipal de São Caetano tem mais de 3 mil associados, de acordo com dados da prefeitura. O lago é uma das únicas opções de pesca gratuita no ABC, que ainda conta com opções em São Bernardo, principalmente no Riacho Grande, e o Pesqueiro Girassol, em Santo André.

“Queríamos que a prefeitura desse ao menos um prazo para reabertura. Gostava de ir toda semana ao pesqueiro e agora preciso pagar e ir a outro lugar se quiser”, disse o aposentado Divo Lizidate, 82 anos.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Caetano não se manifestou até o fechamento desta edição.