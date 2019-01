Prefeito de SP troca três novos secretários de sua equipe; veja como ficou

O prefeito Bruno Covas fez novas alterações no quadro de secretários da Prefeitura de São Paulo. As mudanças foram publicadas nesta terça-feira (15) no Diário Oficial.

Na Cultura, sai André Sturm, cineasta e ex-diretor do MIS (Museu da Imagem e do Som), que havia sido nomeado pelo ex-prefeito João Doria. Em seu lugar, entra o produtor cultural Alê Youssef – apresentador e presidente do Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos maiores blocos de rua do carnaval de São Paulo.

Já na secretaria de Esportes e Lazer, João Farias deixou o cargo, depois de apenas seis meses. Ele será substituído por Carlos Alberto Bezerra – médico, pastor e deputado estadual eleito pelo PSDB.

Ricardo Tripoli, deputado federal eleito e que tentou uma vaga no Senado, vai comandar a coordenadoria de Relações Federativas, que faz parte da secretaria municipal de Relações Internacionais.

Na terça-feira passada (8), a Prefeitura de São Paulo havia anunciado alteração em outras cinco secretarias – Educação, Urbanismo e Licenciamento, Gestão e Relações Internacionais.