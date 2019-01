Planetário de Santo André oferece curso especial para os idosos

O Planetário e Cinedome de Santo André, na Escola Parque Sabina, promove no próximo dia 26 o primeiro minicurso de astronomia voltado para pessoas com mais de 60 anos. Na programação, que será realizada das 8h às 10h, estão conceitos da astronomia e dados sobre a história da ciência que estuda os astros, além de informações sobre o reconhecimento do céu noturno. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 pelo e-mail [email protected] O curso é gratuito.

De acordo como o professor Marcos Pedroso, o objetivo é atingir um público que participa com frequência das sessões do planetário, que acontecem aos fins de semana. “Vamos mostrar na cúpula do planetário fenômenos astronômicos como eclipses, chuvas de meteoros, nebulosas entre outros”, contou.

A poluição do céu das grandes cidades, que impede a visão das estrelas com nitidez, também será um dos temas.

O preenchimento das 230 vagas disponíveis ocorrerá de acordo com a ordem de envio dos e-mails de inscrição. Os participantes receberão um certificado de participação.

A Sabina fica na rua Juquiá, s/nº, Paraíso (entrada na altura do número 135). A entrada custa R$ 20, mas idosos pagam meia. Há gratuidade para alunos e professores da rede municipal.