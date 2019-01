Mega-Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira

A Mega-Sena, excepcionalmente, tem sorteio nesta terça-feira (dia 15) e como nenhum apostador acertou as seus dezenas no sábado o prêmio acumulado chega aos R$ 25 milhões.

Os números sorteados nesta terça-feira para a Mega-Sena são:

04, 19, 27, 35, 40, 44

No concurso do sábado passado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 70 pessoas apostadores acertaram a quina e levaram R$ 34 mil cada uma. Outros 4376 fizeram a quadra e embolsaram R$ 780.