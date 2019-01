MC Lon é preso por posse ilegal de arma no litoral de São Paulo

O cantor de funk MC Lon foi preso por posse ilegal de arma em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, no início da noite de segunda-feira (14). Airon de Lima Silva, de 27 anos, e um amigo foram abordados pela Polícia Militar que encontrou uma pistola de uso restrito e com numeração raspada.

A prisão aconteceu em um prédio de alto padrão, no bairro da Aviação. Segundo a Polícia Civil, MC Lon se surpreendeu com a chegada das equipes da Polícia Militar, mas não houve resistência – ele indicou onde a arma estava guardada.

Na delegacia, o músico disse que a pistola e as munições pertenciam a um amigo. O crime de posse ilegal de arma é inafiançável. MC Lon e o amigo estão na prisão de Praia Grande.

O funkeiro ficou conhecido no Brasil com a música “Novinha Vem, que Tem”, com mais de 55 milhões de visualizações no Youtube.