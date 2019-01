IPVA 2019: carros com placa final 6 tem até segunda-feira para pagar com desconto

Os proprietários de carro com placas final 6 têm até esta quarta-feira (dia 16) para fazer o pagamento integral com o desconto de 3%, ou parcelamento em três vezes, do IPVA 2019 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Para efetuar o pagamento, o proprietário deve se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor), e realizar o recolhimento do IPVA 2019. Pode também pagar pelos terminais de autoatendimento, os guichês de caixa, pela internet ou débito agendado e em casas lotéricas.

Arte / Metro Jornal